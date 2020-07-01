搶攻離岸風電千億物流商機，大躍新能源物流公司1日在台中港舉行倉辦合一設施落成啟用典禮，為台灣離岸風力發電產業又添新血。大躍國際海空物流公司董事長曲大陸表示，政府積極推動非核家園及綠能發展政策，離岸風力發電勢將成為未來國內主要再生能源電力來源之一。

啟用典禮以酒會方式在台中港舉行，由大躍國際海空物流董事長曲大陸及台灣港務公司總經理陳劭良、台中港務分公司總經理盧展猷、航港局中部航務中心主任張家豪等人共同主持，開原報關公司董事長游信對、地方民代及國內外相關業者上百人到場致賀，冠蓋雲集。

曲大陸表示，大躍集團於創立32年來主要發展歐、美、日、大陸海空運進出口貨運承攬業務，在堅持服務熱誠、誠信原則及專業用心的經營理念下，客戶群遍及全國，更於上海、香港、美國等地成立分公司，以台灣為主體核心，向全世界發展。近2年公司積極推動轉型，並跨入台灣離岸風電市場，以提供相關物流及運維服務。

曲大陸指出，離岸風力發電勢將成為未來國內主要再生能源電力來源之一，大躍為配合離岸風力發電產業在地化及台中港優越發展條件，特別結合國際知名之德國風電專業物流廠商的專業技術與豐富經驗，在台中港成立多角化大躍新能源物流公司，除具備各項專業能力的服務人員外，亦有充足便捷的倉儲設施，就近提供完整服務。

他說，離岸風力發電物流需求，與一般物流在機具設備、專業技術上，均有所不同，大躍新能源物流公司結合國際知名廠商，引進最新技術，務求落實包括安裝及運維物流在地化之目的，此次落成啟用之設施僅為第一階段規模，日後將隨離岸風力發電建設的開展，持續投資擴充建立全方位之物流服務能力。

大躍新能源物流此次承租使用約800坪倉儲用地與設施，作為離岸風電物流平台，後續擬洽租台中港2號碼頭，作為運維及物流碼頭。另外，大躍國際海空物流也計畫與德國知名大廠合作，採合資方式成立新公司，投入離岸風電運維服務。目前已知，國內首件離岸風電運維服務招標案，將於近期登場，大躍將積極爭取此案商機。

架構於德國Rhenus Offshore Logistics離岸物流公司為合作夥伴的基礎下，曲大陸說，大躍已實質提供台灣離岸風場各國外承包商的海空、內陸運輸及倉儲物流服務，未來將鎖定離岸風場O＆M運維服務的潛在市場商機。

(中時 )