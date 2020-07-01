范范正面回應學歷質疑。(取自范范IG)

歌手「范范」范瑋琪早前因為不滿口罩禁出口政策，痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」惹爭議，事後神隱2個多月，直到最近才又開始在社群網站分享動態。想不到她連開心曬出雙胞胎兒子飛飛翔翔影片，也逃不過酸民如影隨形，遭留言酸爆「你小孩會知道他們的媽媽在電視上說謊說自己讀哈佛嗎？」令范范超無奈，正面反擊酸言酸語！

范范開心在社群網站曬出雙胞胎兒子不出門端午節的日常，未料又吸引網友酸言「你小孩會知道他們的媽媽在電視上說謊說自己讀哈佛嗎？」對此她選擇正面回應該網友，語氣無奈地寫下：「你呀.......唉，查清楚來龍去脈再來酸我很難嗎」

其實范范過去就曾發文回應學歷質疑，強調自己讀的是Harvard’s extension school，也讀過Pomona College,Scripps and UMass Amherst，她從未偽裝學歷，這些年的指控讓她很難過。而身為公眾人物，她選擇概括承受一切指教，只希望時間會證明一切。

(中時電子報)