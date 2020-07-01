高齡化是21世紀的全球問題，將對人類的生活方式產生重大衝擊，隨著戰後嬰兒潮世代一個個的退休，低利環境與老化人口之間的關係也逐漸被連結起來，面對千變萬化的投資市場以及低利率的雙重夾擊，透過具「高評級」特色的投資等級企業債券來持盈保泰方為上策。

為提供投資人一個能抵禦低利與風險的金融工具，景順投信攜手投資型保險領導品牌法國巴黎人壽，於投資型保單連結並首賣「景順環球高評級企業債券基金」，讓投資人能有更多管道將基金納入投資組合，是低利與不確定金融環境下的投資首選。

景順投信指出，根據統計，國內65歲人口比例有逐年上升的趨勢，年齡越大，投資選擇往往會越趨保守，對風險趨避的程度也會提高，這樣的趨勢，反映在最近幾年投資等級債券以及高收益債券基金規模增減上，從金融海嘯之後至今年4月底，全球投資等級企業債券基金的規模已經膨脹接近9倍，而高收益債券的基金規模僅成長2倍多，主要是掌握全球財富的戰後嬰兒潮世代的老化，成為推動高評級企業債基金規模的一個主要動力來源。

此外，景順投信表示，全球戰後嬰兒潮除了步入退休，更有財富傳承的需求，投資等級企業債能為投資人提供信用品質較高的保證，跟主要成熟國家公債相比的債息也比較吸引人，因此未來對於投資等級公司債的需求只會有增加的趨勢，而這樣的特色吸引了資金的流入並帶來投資等級債券技術面的支撐。

景順環球高評級企業債基金一手掌握全球優質的投資級企業債券，投資組合囊括250家以上的發債企業與600檔企業債券，聚焦於優質發債企業，平均信評為BBB+等級，具有「好」、「佳」、「債」三大特色，也就是有好利息、評級佳以及全球選債。

不只如此，基金更採用獨到的「主題式選債」策略，針對趨勢方向挑選適合的產業配置，涵蓋面向包括大陸經濟轉型、地緣政治發展等十大關鍵投資主題來掌握趨勢，長期提高收益來源，增進投資組合管理效率，相當適合不論市場多、空，都需要資產配置的投資人以及高收益債或新興市場債持有部位較高的投資人，可作為分散風險的好選擇。

(工商 )