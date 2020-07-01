疫情期間不能出國旅遊，中央銀行強化券幣數位博物館內容， 7月1日起在「虛擬展覽館」項下，再推出「世界建築大觀」線上主題特展，讓國人不僅不必出門就能一覽天下，還能從各國鈔券中親近世界知名建築，學習認識各國文化。中央銀行發行局長施遵驊表示，「世界建築大觀」線上主題特展挑選以「建築」為主題的鈔券，區分為「文化遺產」、「宗教信仰」及「國家象徵」等三單元，一共展出52張鈔券，包括高棉古典建築藝術的柬埔寨吳哥遺址，阿根廷總統府「玫瑰宮（Casa Rosada）」等，都出現在各國的券幣裡，民眾可隨時於網站（https://museum.cbc.gov.tw）線上觀賞，世界各國鈔券的設計風格與特色。

施遵驊說，此次展出的52張鈔券，其中部分鈔券已不再流通，極為罕見，央行為求能合法展出陳列，均獲其發行機構同意展示，部份券幣還由原發行機構打上「樣張」用字，避免被認為有侵權問題。而且，央行為避免參觀民眾任意截取網頁資料，經由資安設計成「無法列印」。

中央銀行券幣數位博物館網址：https://museum.cbc.gov.tw，自民國102年開台，在國際間成為創舉，央行也統計，開台至今瀏覽人次突破66萬，顯示國人對於券幣數位博物館的喜好，而且該網站主打知識性與教育性，許多中小學、補習班或安親班，都會在課堂上帶著同學線上學習。

施遵驊說，參觀券幣數位博物館的最大好處，是不必到實體博物館，此波疫情期間因此更為是很便利，網頁流量有明顯增加。

(工商 )