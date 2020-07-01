隨著國內疫情趨緩，國人旅遊需求增加，交通部從今日（7/1）起至10/31推出全新的安心旅遊國旅補助方案，而南投縣、新竹縣及苗栗縣三縣首度聯合打造「中台灣好玩卡︱景點暢遊」及「中台灣好玩卡︱南投限定」。

今日(7/1)特別在觀光局舉行開跑記者會，宣布中台灣好玩卡官網正式上線，南投縣府由洪瑞智秘書長代表林明溱縣長與中台灣好玩卡宣傳代言人黃小玫親自出席這場記者會，邀請國人體驗最豐富、種類最多元、使用最便利、價格最實惠的好玩卡！同時也由縣府宣布將在7月15日隨振興券推出多項特色主題活動及加碼抽獎。

中台灣好玩卡提供南投、新竹及苗栗縣各大主題式景點、遊樂園門票、手作體驗活動及消費券優惠。其中今天(7/1)首波發行的「景點暢遊版」，係以悠遊卡為載體，售價1,199元，若填寫問券可用999元購買，內容包含三縣市經典景點6個(33選6)，如清境農場、溪頭、六福村、舊山線鐵道自行車等，並附贈商圈消費券200元。

「南投限定版」亦以悠遊卡為載體，售價1,049元，若填寫問券可用849元購買，內容包含南投縣經典景點6個(18選6)，如日月潭船舶、清境農場、雙龍瀑布七彩吊橋等，並附贈商圈消費券200元。

此外，民眾在中台灣好玩卡及南投好好玩兩個官網購買好玩卡實體卡，前500名者加贈精美小禮，提供遊客CP值最高的優惠方案。南投得天獨厚的自然風光，一直是遊客的旅遊首選。縣長林明溱日前也提出「樂活新南投、防疫安心快樂遊」，向全國遊客伸出熱情雙手。

南投縣府也在記者會上首次發布中台灣好玩卡宣傳代言人黃小玫個人詞曲創作及實地到南投拍攝24天的「我在南投心自由」南投觀光形象影片，並推薦她的私房景點-埔里。埔里有象徵希望與再生的紙教堂，廣興紙寮（https://www.travelking.com.tw/tourguide/scenery1499.html）讓民眾不僅可以參觀工廠的製作過程，也可親身體驗造紙樂趣；周圍景點包括牛耳石雕公園（https://www.travelking.com.tw/tourguide/scenery218.html）、埔里酒廠（https://www.travelking.com.tw/tourguide/scenery1498.html）、埔里城觀光夜市 （https://www.travelking.com.tw/tourguide/scenery104872.html）等，邀請大家盡情享受南投的美。

小玫也特別分享拍MV時體驗的埔里飛行傘，在高空中翱翔，俯瞰腳下絕美的山巒，讓心自由的放鬆；也提到竹筒飯絕對是不能錯過的美食，品嘗竹筒內獨有的芳香氣息。

今日（7/1)）歡慶中台灣好玩卡官網上線，首波主打「清境高空觀景步道」一元搶購，限量200份，每人限購1組。官網也從今日至7/21推出「老街消費券買一送一」、「多樣商品一元搶購」、「第二件五折」等限量特惠。在後疫情時代，在地旅遊不再單打獨鬥，縣市通力合作，共同振興觀光產業， 提升旅遊業績，創造多贏局面。國人在使用行政院推出的三倍券的同時，結合中台灣好玩卡，搭配旅遊推薦線路，在多樣化的旅遊套票中，透過親身體驗，深耕當地風俗民情，感受文化魅力，一路好吃好玩更省很大，人人都是中台灣旅遊達人。

縣府也同時在記者會宣布，配合安心旅遊以及振興券，縣府將於7月15日推出抽獎活動，鼓勵民眾來縣內使用現金或振興券消費，每消費500元只要登錄發票號碼即可參加抽獎，最大獎為汽車。除了抽獎活動以外，縣府也將結合在地特色舉辦「巧克力咖啡節」、「街舞比賽」以及「南投世界茶業博覽會」等活動，鼓勵大家來南投消費以及旅遊。

洪瑞智秘書長表示，南投是觀光大縣，除了推出中台灣好玩卡整合食宿遊購行推出超值旅遊套裝以外，也將加碼推出抽獎及特色活動。希望大家在疫情和緩時，能走出戶外到縣內各景點觀光旅遊，邀請大家「哪裡涼快，哪裡去」，南投縣的大山大水絕對是消暑、避暑的好去處。

同時再次推薦南投新景點「雙龍七彩吊橋」，希望大家走入原鄉了解原民文化。觀光處林秀梅副處長則表示，推出中台灣好玩卡是南投智慧觀光的第一步，今年亦已爭取台灣好行清境線及東埔線之開通，期望透過友善便利的服務，吸引更多人來南投觀光。

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