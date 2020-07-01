豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美光、賽靈思財報報佳音，帶領美股四大指數30日全面走揚，連帶台股1日無畏國泰金、富邦金等除息蒸發指數25點，早盤開高走高，價穩量增，終場成功收在11,700點關卡之上，新台幣也成為亞洲第二強貨幣，盤中升值2角，最高來到29.465元。

以技術面觀察，大盤穩住多方格局持續走高，盤中一度來到11,736點位置，距離6月11日開盤11,738點僅差2點，終場收在11,703點，後續若站穩11,738點且配合成交量擴大至20日均量之上，則將有望挑戰前高11,771點。

盤面焦點方面，受惠蘋果第三季即將發表新機，預計將會帶動新一波買氣，相關供應鏈拉貨潮陸續啟動，大立光、台積電1日雙雙收紅外，5G概念股的建漢、台揚、中磊、智邦、矽智財概念股力旺、智原、晶心科，以及瑞昱、聯詠、可成等個股也成功引領多頭人氣。

個股方面，本周納入投資組合的威盛，轉型進攻人工智慧（AI）市場，自動駕駛技術研發漸有斬獲，有機會藉此搶攻大陸市場訂單，1日盤中震盪回測，所幸終場未破30日低點32.6元，預期股價將於33～35.65元缺口進行震盪整理。

總體經濟面轉好，美國國會承諾提供近3兆美元的援助，市場資金充沛，外資熱錢回流台股，第三季選股方向可朝向5G、遠距商機、半導體、手機組件、高殖利率概念股，並可搭配財報挑選績優股操作。

(工商 )