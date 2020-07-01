倫元投顧分析師陳學進表示，台股1日開高走高，終場上漲82.18點，漲幅0.71％，收在11,703.42點，櫃買指數更是率先創下波段新高，終場走揚2.24點，漲幅1.4％，以162.3點作收。三大法人方面，外資續買36.5億元，投信轉買1.22億元，自營商續買9.59億元，外資於台指期貨市場同步加碼2,658口多單，累計淨多單部位為33,495口，心態呈現謹慎中性偏多。

儘管全球新冠肺炎累計確診病例突破千萬人，且台股自低點反彈以來已逾3千點，續漲空間備受懷疑，但只要多頭架構沒有改變前，順勢操作就是作多，因為無論從觀察景氣榮枯指標的銅價走勢觀察，或是就新台幣匯率而言，皆未有悲觀的理由，況且在熱錢派對延續下，公司營運及業績具轉機成長利基的股票，表現相對可期。

個股方面，本周納入投資組合的中天，受惠新藥授權金入帳及糖尿病新藥解盲成功，5月每股大賺2.05元，1日股價持續漲停再創新高。

此外，中天、杏國、樺漢、安碁資訊、玉晶光、台郡、安力-KY、訊舟及華星光等強勢股，仍圍繞在生技防疫、遠距商機、蘋果新品拉貨、5G基建、去美化、大陸自製晶片等題材上，其餘包括世芯-KY、雍智科技、旺矽、晶心科、精材、惠特、同泰、家登、弘塑、閎康及宜特等個股表現同樣不俗，操作上只要多方控盤不變，逢回都是尋求低接進場的好機會。

(工商 )