永誠國際投顧分析師李忠興表示，台股集中市場1日高點11,736點，距離6月11日高點11,771點，還差35點，惟電子類股與櫃買指數都創下本波段的反彈新高。在熱錢持續湧入下，各類股都有輪動到的機會，但主流明顯仍在中小型股與電子類股身上。

他指出，美股四大指數30日同步拉尾收高，道瓊上漲217點，費半勁揚2.7％，S&P 500更創下1998年以來最大季度漲幅，歐股於第二季季底小幅收高，單季漲幅創下2015年3月以來最佳，金價觸及近八年來最高，亦創2016年3月以來最大季度漲幅。

反觀美元指數，則創下去年12月以來最差月度表現。由於美元弱勢，新台幣升值力道強勁，新台幣30日創29.42元兌一美元的兩年新高，央行盤中與尾盤二度進場，匯市爆出大量由升轉貶，但1日匯市開盤直接以升值1.38角開出，資金狂潮銳不可擋。

若以投資角度，或許買底部或低檔的股票，似乎風險相對小，然投資都有風險，對操盤手來說，資金有時間價值和機會成本，只要建構好停利及停損機制，選擇強勢股，操作會更有效率。

個股方面，本周納入投資組合的中天，子公司合一新藥，中天是唯一代理，未來商機龐大，5月每股獲利2.05元，股價再創歷史新高，漲勢剽悍。

(工商 )