中央銀行券幣數位博物館（https://museum.cbc.gov.tw），是全球第一個線上券幣博物館。央行於今（1日）起在該網站「虛擬展覽館」項下，再推出「世界建築大觀」線上主題特展，增加該網站趣味性、知識性與教育性。

央行發行局局長施遵驊表示，今年特展挑選以建築為主題之鈔券，區分為「文化遺產」、「宗教信仰」及「國家象徵」等三單元，作個別專題介紹：

一、文化遺產：包括有「千塔之城」美稱的捷克首都布拉格市之古蹟建築、印度蒙兀兒王朝遺留至今的紅堡建築群，以及展現高棉古典建築藝術的柬埔寨吳哥遺址等。

二、宗教信仰：包括伊斯蘭教聖地耶路撒冷的奧瑪清真寺、供奉佛陀遺物的緬甸仰光大金寺，以及尼加拉瓜的萊昂大教堂等。

三、國家象徵：包括最負盛名的美國白宮、英國的國會大廈西敏宮，以及因粉色外牆被稱為「玫瑰宮(Casa Rosada)」的阿根廷總統府等。

此次共展出52張鈔券，均獲其發行機構同意展示，其中部分鈔券已不再流通，極為罕見，更是彌足珍貴。民眾可隨時於網站線上觀賞世界各國鈔券之設計風格與特色。

(時報資訊)