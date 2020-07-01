砷化鎵廠-穩懋(3105)、全新(2455)及宏捷科(8086)接續除息，受惠於5G基礎建設、WiFi 6及光通訊產品需求強勁，穩懋及全新第3季營運可望優於第2季，宏捷科亦審慎樂觀看待第3季，第3季旺季業績看好讓3家公司填息順利，全新及宏捷科除息首日即完全填息，表現亮眼。

繼宏捷科於6月30日除息，並當天完成填息，穩懋及全新於今天接棒除息，分別配息7元及2.5元，全新今天股價強勢大漲順利完成填息，穩懋盤中一度填息達64.29%。

儘管下半年電子傳統旺季不旺機率攀升，穩懋、全新及宏捷科第3季營運不看淡，其中穩懋因5G基礎建設、WiFi、光通訊及3D感測等產品需求不錯，第3季業績不會比第2季差。

全新因光通訊產品需求穩定，前5月合併營收為10.4億元，年成長17.72%，全新表示，第3季RF會好一些，由於各大品牌廠推出5G手機計畫不變，有助下半年營運成長。

宏捷科前5月合併營收為13.69億元，年成長132.26%，各國積極推動5G基礎建設，WiFi 6需求強勁，宏捷科審慎樂觀看待第3季營運，宏捷科預估，第3季業績可望維持第2季高檔。

(時報資訊)