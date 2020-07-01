馬拉灣推出全新水戰生日慶，與外國舞者一起清涼玩水仗。（王文吉攝）

馬拉灣7月1號生日，園方特別舉辦慶祝活動，與七月壽星共同慶生。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

經典活動電音泡泡趴開跑，想要體驗變成泡泡人，感受最清涼好玩的夏天。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

7月1日起19歲以下學生可以免費玩全台22間遊樂園，實施首日，麗寶樂園湧現排隊人潮，不少學生已開始放假，約了三五好友自行來場畢旅或班遊。7月1日也是水上樂園馬拉灣的生日，園方除舉辦慶祝活動，還推出7月壽星玩馬拉灣只要20元優惠，以及全新活動水戰生日慶、大海嘯驚喜彩球與電音泡泡趴等活動，吸引許多遊客前來體驗。

麗寶樂園推出累計3次使用安心旅遊補助優惠者，即可免費玩密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪，同行購買樂園全票者加送優惠券，搶攻暑假爆發的國旅市場；麗寶樂園園長王永豪表示，今天一早尚未開園，門口已聚集不少排隊人潮，遊客只需到現場填資料，出示身分證明文件即可入園，預計這波19歲以下免費政策，可以爭取5萬人次遊客造訪水陸雙樂園。

今年15歲、國中剛畢業的羅同學表示，一聽到免費玩樂園很開心，想說全台樂園都可以來玩，因為已經放暑假了，所以7月第一天就找了十多個同學到水上樂園來清涼一下，在麗寶樂園只要免費入園3次，還可以集點免費玩密室逃脫，感覺很划算。

園方指出，7月當月壽星出示身分證明文件，只要20元就能暢玩馬拉灣，且暑假期間表演不斷，每周都會有電音泡泡趴、樂團表演、夜間火舞秀，還有「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀，呈現馬拉族熱情、歡樂的豐收嘉年華，千萬不能錯過。

7月壽星劉小姐說，馬拉灣因為20周年，所以當月壽星玩水上樂園只要只要20元，很划算，所以就揪了親朋好友一起來玩，還有幾個朋友可以使用19歲以下免費玩樂園的補助，大大降低了出遊費用。

(中時 )