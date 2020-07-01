振興三倍券今7月1日正式起跑開放預購，包括超商預購實體券或是數位綁定信用卡都很「卡」；此外，對於要綁哪張信用卡，還有許多人沒有頭緒，有從事金融業的網友在PTT貼出一張樹狀圖，教你秒選出最佳銀行，網友看到後紛紛讚嘆：「神人」。

三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選。(圖/摘自PTT)

這名網友在PTT發文指出，前幾天連假閒來無事，加上同是金融業，有很多家人、朋友都在問振興券如何綁信用卡，由於各家資料混亂、官網也未必查得到資料，所以他就製作了這個圖表供大家參考，只要依照自己的消費習慣選擇，就能得出最佳答案。

根據網友製作的圖表顯示，紅色框是各家銀行信用卡，藍色框是附帶相關條件，原PO認為，新戶的部分，渣打或星展這次的附帶條件最少，算是新戶入手很好的選擇，但星展要注意申辦卡別及刷卡通路，刷對通路才有額外的500元。

此外，凱基則是不用考慮刷卡通路，綁完街口、Line Pay、Google Pay、Apple Pay，各自刷滿1000元就符合資格，而且不限名額，舊戶如果沒綁過也是同享優惠。玉山則是直接刷滿送1000；台新限前一萬名+400元、前兩萬名+300元，不過他認為，以台新的卡友數來看很拚。匯豐則是要綁換匯5萬跟總資產達50萬，才有1500元，條件符合的可以參考。至於舊戶的部分，他只列出回饋大於300元的，但可能有一些通路或名額限制，需自行上該銀行官網查詢。

(中時電子報)