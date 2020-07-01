高樹鄉南華國小面臨停辦，8名畢業生成為末代畢業生。（林和生攝）

屏東縣各國小1日舉辦畢業典禮，包括高樹鄉南華國小在內的5所學校，因近2年來招生人數不足，遭到合併或停辦，學校跟著畢業生一同畢業，讓師生都顯得離情依依。

根據屏東縣公立國民小學及國民中學設置合併或停辦辦法指出，「非原住民地區連續2年學生人數未達50人者，得改制為分校或停辦」，在這原則下，包括高樹鄉南華國小、里港鄉土庫國小信國分班、竹田鄉大明國小鳳明分班、枋寮鄉東海國小太源分校及車城鄉車城國小保力分校等，都宣布停辦，內埔鄉育英國小則改制為東寧國小育英分校。

有55年歷史的南華國小，今年應屆畢業生有8人，其他35名學生、教職員21人，都將在這學期結束後一起「畢業」，因此在畢業典禮前，眾人一起走過校長室、視聽專科教室等，做校園最後巡禮。

畢業典禮上，各年級接續上台表演，畢業生代表陳怡均上台致詞表示，最難忘的就是跟著同學們一起運動、一同吃飯，更在校園大樹下度過最美好的國小時光，因此希望未來這些樹都能留下來，也強調「南華永遠是我們的母校」。

南華國小校長曾祥豪指出，未來在校生多數都將到鄰近泰山國小就讀，縣府教育處每天會安排4班交通車，配合各年級上放學協助接送。

(中時 )