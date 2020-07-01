吳益政（前）代表民眾黨參加高雄市長補選。（資料照，林宏聰攝）

高雄市長補選，形成國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨徵召的吳益政「三腳督」。最新民調出爐，顯示54.6%市民會支持陳其邁，14.4%支持李眉蓁，4.0%支持吳益政。其中李眉蓁、吳益政兩人的支持度差距逾10個百分點。

該民調是由「台灣指標」針對高市長補選進行調查，結果顯示，達54.6%的市民支持陳其邁、14.4%支持李眉蓁、4.0%支持吳益政，13.3%投廢票／不投票、13%市民則未明確回答。

被問到3參選人是否適任高雄市長？民調結果顯示，陳其邁為62.2%、李眉蓁20.6%、吳益政14.1%、26.3%則未明確回答。

另民調也問到受訪者在6月6日罷韓案的投票情形，其中有43.1%表示投同意罷免票、1.5%投不同意罷免票、49.6%未投票／投廢票、5.8%未明確回答。投下罷韓同意票者，有87.6%支持陳其邁，吳益政則獲2.5%支持、李眉蓁獲1.7%支持，顯示陳其邁獲大部分罷韓民眾支持。

該民調是由風傳媒委託「台灣指標民調」在6月29日至30日針對年滿20歲、設籍高雄市38個行政區的民眾進行調查，採等比分層隨機抽樣方式，在高雄市住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，撥號時再以隨機跳號方式替換末2碼以作為撥出之門號人，成功完訪1077人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。

(中時電子報)