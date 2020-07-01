騰訊公司指控辣椒油名牌「老干媽」未支付廣告費用，並提出訴訟，真相卻令人大跌眼鏡，原因騰訊公司遭到3人詐騙團伙欺騙，而老干媽真的與此事無關。

路透社報導，爭端源自騰訊對老干媽的訴訟案，深圳地方法院在本周早先時將應騰訊公司的請求，要凍結老干媽公司價值1624萬元人民幣（合230萬美元、6766萬新台幣）的資產，理由是老干媽違反了2019年的雙方簽定的廣告費合約。

結果老乾媽在一份聲明中說，該公司從未簽署過這樣的合約，並且也報警。

週三，貴陽公安局逮捕了3人，他們涉嫌偽造老干媽的公司印章，並假扮成該公司市場部的員工，他們以假身分與騰訊簽署了合作協議。

貴陽公安局雙龍分區在其官方微博上發布的一份聲明(略述)：「不法人員冒充老干媽風味食品公司，與騰訊計算機系統公司簽訂合作協議，導致被騰訊公司起訴。犯罪嫌疑人是1男2女團伙的曹某、劉某、鄭某.....偽造老干媽公司印章與騰訊簽約，而目的是為了獲取騰訊公司在推廣活動中配套贈送的網路遊戲禮包碼，這些禮包碼可以通過網路盜賣，獲取非法利益。」

貴陽公安局在微博的破案通知。(圖/貴陽公安區雙龍分局微博)

騰訊公司還沒有對破案提出回應。

整起事件已成為微博熱門話題，有超過2.3億的網友在討論。

老干媽公司總部設在貴陽，是中國大陸最著名的食品品牌之一，每年銷售量達到數百萬瓶。

(中時電子報)