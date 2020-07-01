近日黃日華疑似走出喪妻之痛，和演藝圈幾位好兄弟約踢球，罕見露出燦爛笑容。(圖/ 摘自東網)

「最經典喬峰」黃日華5月底愛妻梁潔華因白血病逝世，他和女兒黃芷晴都相當悲痛，讓粉絲們看了都很心疼；近日他疑似走出喪妻之痛，和演藝圈幾位好兄弟約踢球，罕見露出燦爛笑容。

港星黃日華出了名愛妻，但妻子梁潔華因急性骨髓性白血病在5月不幸離世，他和女兒黃芷晴忍痛辦好愛妻的身後事；近期，黃日華和譚詠麟、馬國明、吳家樂等人一起出門踢足球，眾人在綠地上熱情揮汗，看起來不像一群上了年紀的大叔。

從黃日華和兄弟們的合照中，看到他露出燦爛笑容，像是已慢慢走出喪妻之痛，找回昔日陽光開朗的一面。

(中時電子報)