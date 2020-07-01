農委會水土保持局，明年成立60年，為回顧守護山坡地環境及推動農村再生的歲月，特別舉辦「水保一甲子─您與水保的故事」募集老照片，廣邀各界踴躍參與，分享經典影像，獎金總額6萬元。

水保局針對歷史資料保存，建置歷史影像平台，收藏超過2萬張歷年山坡地重要地景及土砂災害照片，並成立局史室典藏文物，為台灣的水土保持記錄每個重要時刻。

水保局長李鎮洋說，近60年來，台灣的水保工作由篳路藍縷到走向國際，歷經許多災害事件的考驗，也在這片土地留下珍貴的回憶；近年來，土石流防災及農地水土保持等成果經驗，更持續輸出到新南向國家，廣受各國好評，這些都是所有水保人及全民共同努力的成果。

照片募集將分2階段進行，第1階段即日起至7月19日照片投稿，類型分別為「災害紀實」、「歷史時刻」及「經典案例」3大類。其中，災害紀實泛指重大災害前後的現場紀實照片；歷史時刻為各式重要活動、里程碑及代表性人物等；經典案例則為歷年重大工程或獲獎案例。

第2階段則是為期1個月的人氣投票，不論是第1階段的照片投稿者，或是第2階段參與投票的網友，都有機會獲獎。

(中時 )