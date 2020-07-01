苗栗縣三義鄉公所幸福巴士7月1日通車，上午舉辦剪綵儀式。（巫靜婷攝）

苗栗縣三義鄉公所幸福巴士7月1日通車。（巫靜婷攝）

苗栗縣三義鄉公所幸福巴士7月1日通車，（左起）三義鄉代會主席黃富裕、鄉長呂明忠、公路總局副局長黃運貴、縣長徐耀昌出席通車典禮。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌特別到幸福巴士站點視察鄉親搭乘情形。（巫靜婷攝）

台中市839路公車7月1日通車，今早在苑裡車站舉辦通車儀式。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

台中市839路公車7月1日通車，今早在苑裡車站舉辦通車儀式。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

台中市839路公車7月1日通車，苑裡鎮長劉秋東與鎮民代表及里長們體驗搭乘。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉公所爭取公路總局補助辦理幸福巴士，7月1日舉辦通車典禮，共有甲乙丙丁4條路線，取代原有老舊的社區巴士，滿足基本民行及遊客需求，鄉長呂明忠指出，幸福巴士除了設置站牌外，為體恤高齡長者也能隨招隨停，平日行駛的甲乙丙線，前3個月試營運期免費搭乘，歡迎多加利用。

新竹客運因運量不足，經營入不敷出，宣布於三義退場後，公所維持社區巴士營運，1年要花費約160萬元，今年接受中華大學桃竹苗區域運輸發展研究中心協助規畫，向交通部公路總局申請補助鄉內幸福巴士營運費用，取代原社區巴士，鄉公所營運成本大降，目前1年約30萬元。

三義鄉幸福巴士7月1日正式通車，許多長輩聽聞消息特地前來體驗，公所建設課指出，幸福巴士委由金牌客運營運，甲乙丙3路線分別由20人座乙類大客車2輛、40人座甲類大客車1輛參與營運，其中丙線行經台中市泰安、后里地區，主要以學生及需要就醫、購物的鄉親為服務對象。

僅在假日行駛的丁線每天5班往返三義火車站，途中行經火炎山生態館、三義木雕館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠、西湖度假村、水美雕刻街，除了鄉親可搭乘，也歡迎遊客利用，全票25元、鄉親優惠價5元；甲乙丙線平日每天行駛3班，3個月後全票15元，鄉親優待票5元。

另外，建明客運來往台中市泰安火車站與苗栗縣國立苑裡高中的台中市839路公車，也在7月1日通車，台中大甲、苗栗苑裡地區民眾可搭乘公車直達后里，轉乘台鐵山、海線更方便，且公車站點靠近學校、工業區，通勤上班、上課更便利。

(中時 )