信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋啟用後，省道台16線交通流量大增，卻因道路彎曲狹窄影響安全；縣長林明溱1日前往會勘，希望能夠拓寬，如果明年順利通過環評，預計將於2026年完工，對產業及觀光發展都有助益。

林明溱與立委許淑華、交通部公路總局第2養護工程處處長劉世桐、議員全文才等人，前往台16線實地會勘；林明溱建議以棧橋式工法，改善台16線路幅狹窄、會車困難問題，加速改善期程，並爭取公路總局補助拓寬投97線道路，建構完善交通路網。

劉世桐表示，該處已完成台16線路寬不足、會車困難危險路段調查，今年會優先改善2處迴轉半徑不足路段，讓行車更安全，至於道路拓寬改善工程，如果明年順利通過環評，未來工程進行期間，在不影響工程品質條件下，也會盡量加快速度，早日完工通車。

至於投97線部分，可依生活圈道路改善計畫提出申請，因為投97線可連結日月潭及台16線觀光交通動線，拓寬有必要性，該處會予以支持。

(中時 )