◎首設海外代表處 蔡政府以台灣為名

外交部長吳釗燮今天宣布，我國將與非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表處。這也是蔡政府自從2016年5月執政以來首次設置海外代表處。

◎三倍券開跑 矯正署先墊6000萬 替收容人代領

經濟部訂定的振興三倍券即將開跑，不排除矯正機關監所內的收容人，法務部矯正署已經在全國各監所進行領取意願調查造冊，如果收容人都同意由監所機關代領，矯正署將先由各監所消費合作社墊付約6000萬元，代領後發放給收容人使用。

◎板信商銀董事長劉炳輝 財報不實判囚3年半定讞

板信商業銀行董事長劉炳輝遭起訴，明知妻子廖美雲利用人頭帳戶購買子公司板信資產管理公司土地，並向自家銀行貸款1.6億，卻在財報中隱匿，歷審將劉男判刑3年半，他不服提上訴，最高法院駁回確定、劉須入獄，已通知檢方啟動防逃機制。

◎反擊！ 台電工會今決議 必要時萬人圍台中市府

反擊了！不滿台中火力電廠2號機重啟遭罰鍰與起訴董事長，台電工會今召開會員大會，授權工會號召會員展現強力捍衛員工權益決心。工會表示，接下來因應夏季用電，中火3號機可能點火，如再有員工遭拘提或移送，將發動萬人前去包圍台中市政府，維護員工權益。

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(中時電子報)