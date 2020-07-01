大陸傳統辣椒醬知名品牌老乾媽疑因拖欠廣告費糾紛，遭互聯網巨頭騰訊公司控告並凍結資產，大陸法院6月30日裁定騰訊勝訴，下令查封老乾媽公司名下人民幣1600餘萬資產。不料隔日案情大逆轉，貴陽市公安局宣佈查明該案為不法人員偽造老乾媽公司印章與騰訊簽訂廣告合約進行詐騙，詐騙目的竟然只是為獲得騰訊推廣活動的贈品──網路遊戲禮包。

成立於1996年的老乾媽公司是大陸家喻戶曉的辣椒醬品牌，同時也大量行銷海外華人社區。2019年公司營收突破50億元，年增率達14.43％。去年3月大陸網路巨頭騰訊公司與老乾媽公司簽訂廣告合作推廣協議，但老乾媽卻未支付廣告費用，被騰訊告上法庭。

老乾媽公司聲稱，從未與騰訊或授權他人與騰訊公司進行任何商業合作，為此已於20日正式向警方報案。但此案經深圳市人民法院初步審理後於6月30日公佈民事裁定書，同意原告騰訊請求查封、凍結被告老乾媽公司名下部份資產，並對此案展開調查。

不料才事隔一日，老乾媽公司註冊所在的貴州省貴陽市公安局雙龍分局發布通報，指稱接獲老乾媽公司報案，稱公司遭冒充與騰訊公司簽訂合作協議，並因此被控違約。

據公安局初步查明，此案系犯罪嫌疑人曹X(男，36歲)劉X利(女，40歲)、鄭X君(女，37歲)偽造老乾媽公司印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊公司簽訂合作協定。其目的是為了獲取騰訊公司在推廣活動中配套贈送的網路遊戲禮包碼，之後通過互聯網倒賣非法獲取經濟利益。

目前，曹某等3人因涉嫌犯罪已依法進行刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

由於一方是大陸聲譽卓著的知名辣椒醬公司，一方是大陸最大的網路公司，此案受到各方關注。騰訊公司被騙後，大陸網友群起狂噓：「2020年最大的笑話，騰訊被騙」、「謝謝騰訊集團強勢為老乾媽免費打了一波廣告」、「老馬（化騰）失前蹄了」、「這跟追劇似的，高潮一波接一波，但懇求老乾媽換個編劇吧，3個蘿蔔章詐騙1000多萬，這劇情實在太爛了」、「山寨了一輩子，最後被山寨騙了」。

(中時電子報)