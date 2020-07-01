基隆北寧路1噸重巨石突從天降，落石四處飛散，造成交通受阻。（警方提供／許家寧基隆傳真）

施工人員至山壁邊坡確認落石位置，後續將針對落石區域進行補強。（公路總局提供／許家寧基隆傳真）

基隆北寧路碧砂漁港前山壁，近日疑連日高溫及午後陣雨，昨早約1噸重的巨石突然從天崩落，碎石噴飛四散如雨下，險些砸到路過車輛，對於居民怒批擋土牆「只做一半」，公路總局1日出動空拍機釐清落石位置及軌跡，後續將設置擋土牆及攔石柵欄。

台2線濱海公路68公里處北寧路段，不時有落石傳出，30日上午9點多又傳有約1噸重的巨石掉落路中央，嚇壞附近居民，警方封鎖單邊道並路，通知公路總局至現場協助清理落石，路面零星石塊造成交通短暫受阻，所幸未造成人員傷亡。

碧砂里長黃志強指出，該處的邊坡擋土牆僅做了一半，導致上方落石掉落路面，市議員藍敏煌則表示，該路段7年前曾發生巨石掉落砸毀車輛，雖然設有防落石柵欄，但就缺這一段尚未設置，要求對可能落石路段應盡快加固改善，以免發生意外。

公路總局基隆工務段張育瑋表示，透過空拍機、3D建模找到落石位置，從空拍影像研判邊坡地錨上方無落石滾動軌跡，邊坡設施穩固，研判可能是因為連日高溫及午後陣雨影響，樹根撐開風化岩層岩縫，造成岩層的岩塊滾落。

張育瑋說，工務段也會持續以科技巡檢，密切觀察邊坡穩定，定期至地錨下方以人工巡查清除雜木，後續也會對山壁邊坡進行刷坡、噴漿等保護措施，並分析落石軌跡，考量設置擋土牆及攔石柵欄等設施，以確保用路人安全。

(中時 )