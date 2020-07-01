同安寮12庄15間宮廟一起出動，前往鹿港天后宮，恭請湄洲天上聖母遶境，登錄彰化縣無形文化資產，已經正名為「同安寮12庄請媽祖」。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

同安寮12庄15間宮廟一起出動，前往鹿港天后宮，恭請湄洲天上聖母遶境，登錄彰化縣無形文化資產，已經正名為「同安寮12庄請媽祖」。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

同安寮12庄15間宮廟一起出動，前往鹿港天后宮，恭請湄洲天上聖母遶境，登錄彰化縣無形文化資產，已經正名為「同安寮12庄請媽祖」。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

同安寮12庄15間宮廟一起出動，前往鹿港天后宮，恭請湄洲天上聖母遶境，而非媽祖主動遶境，別於其他媽祖遶境、進香或謁祖，特別殊勝，文化局日前也正式通過提案，將登錄為彰化縣無形文化資產正名為「同安寮12庄請媽祖」，更符合口語和呈載的文化意義。

同安寮文化協會執行長陳慶煌表示，2014年文化局將「同安寮12庄迎媽祖」登錄為無形文化資產，協會從2018年接受田野調查，認為應該正名為「請」媽祖。「請」媽祖非常隆重，12庄頭、15間宮廟所有神祉和執事人員齊出動到鹿港天后宮、新祖宮恭「請」媽祖，經同安寮各庄頭，各庄頭宮廟都有宴王儀式，準備宴桌、花粉桌宴請媽祖等。

媽祖流傳許多傳奇，清道光11年、西元1831年，十二庄久旱不雨，提議到鹿港天后宮恭請媽祖神像，回來駐駕設壇祈雨，隔天傾盆大雨，並連下3晝夜，紓解旱象，「傳統延續2百年，誠非易也！」。

殊勝的請媽祖，不僅是全台唯一，更深具人情味，彰顯在地文化、在地參與，保留著在地文化之美，諸多特色，包含堅持遶古道、以古禮古制請媽祖、堅持「十二庄會」共議制

、堅持傳統藝陣，謝絕八八家將、鋼管舞、電子琴等。

彰化縣文化局表示，2018年委託同安寮文化協會進行調查研究，建議正名，2019年提出正名申請，2020年4月13日文資審議委員會通過會，5月12正式公告，近日下鄉說明。

(中時 )