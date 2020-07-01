發展40年的房仲產業進入世代交替，國內最老牌、也是單一品牌最大的住商不動產，董事長吳耀焜1日宣布退休，總經理陳錫琮接任董事長。陳錫琮表示，泛信義集團化的資源整合、深化與全國不動產合作，轉型「供貨型」加盟總部、優化資訊等四大策略，以2021年底前達到台灣雙品牌千店、中國住商3000店為目標，持續站穩台商兩岸最大房仲品牌。

吳耀焜開創了國內不動產經紀業店頭式連鎖經營的先河，在退休後仍將以董事和榮譽董事長的身分，持續投入公益。住商機構由被視為泛信義集團的一份子，去年周俊吉交棒專業經理薛健平擔任董座，不少房仲品牌也都展開接班布局，世代交替、傳承意味濃厚。

陳錫琮在2005年加入住商擔任執行董事、2008年接任總經理，帶領當時僅200多店規模的住商市占率快速提升，三年時間店數突破350店，成為房仲加盟體系最大品牌。目前住商不動產全台有548店，為國內單一品牌店數最多，此外大家房屋143店、中國住商也有1300店。

陳錫琮1日表示，未來住商將會聚焦四大發展策略，第一是集團化的資源整合，包括信義直營體系、與住商機構加盟體系的合作，住商加盟通路在信義房屋「全房產」合作都已初見成效；第二是與深度策略聯盟夥伴全國不動產的合作深化，目前雙方已共用辦公室，也朝著建立聯賣系統方向前進。

第三為過去房仲加盟多建立在品牌授權、提供Knowhow上，去年起住商已轉型為「供貨型總部」，提供加盟店東經營所需軟硬體原物料，去年房市交易量僅增加6%，不過住商及大家二個品牌的交易件數和業績多有二至四成多的提升。此外，也有來自信義、全國的資訊主管加入團隊，將會更優化資訊系統。

對於目前有1,300店的中國住商，則透過與大型電商平台「貝殼找房」的合作，希望在2021年底能達3000店大關。

(工商 )