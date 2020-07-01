廣明才剛剛挺過惠普的反托拉斯官司，雙方在6月中達成和解，隨著官司落幕、廣明存續不再飽受官司威脅，廣明總經理何世池隨即在今日董事會中，以個人因素無法為由即日起請辭總經理，他僅保留廣明董事，廣明也宣布，將仰仗何世池豐富的專業經驗，另聘何世池為廣明顧問。由於事發突然，廣明新任總經理人選沒有在何世池請辭當下出爐，廣明表示，新任總經理將擇期提報董事會決議後再行公告。

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