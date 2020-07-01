高雄銀行響應行政院「振興三倍券」方案，推出加碼優惠活動，客戶使用「高銀信用卡」、「高銀台灣PAY」與「高銀帳戶連結LINE Pay Money」三種數位化支付工具，尤其使用高銀信用卡於指定通路消費最高可享有25％（加計新戶首刷禮）的超高回饋，相當於享有75折之優惠，可為荷包省下不少金錢。

高銀此次端出之優惠方案，民眾於2020年7月1日起至高銀網站登錄綁定支付管道後，累計「符合振興三倍券資格」之消費達3,000元，除收到政府回饋2,000元外，高銀再限量加碼回饋300元。信用卡新戶可再享有首刷加碼禮300元，再搭配指定通路消費高額回饋活動，總回饋最高可達750元。除此之外，高銀亦搭配行動支付業者，提供「高銀帳戶連結LINE Pay Money」之加碼回饋活動，除LINE Pay Money原有振興回饋外，最高再加碼150元。

高銀信用卡不僅在振興方案提供加碼回饋，針對民眾日常消費需求，亦在下半年推出高額回饋活動，於指定通路消費滿額，每月均可獲得最高500元回饋金，提供滿滿的福利，讓民眾生活消費更有力。

高雄銀行表示，高雄銀行長期秉持善盡企業社會責任的經營理念，支持高雄在地經濟發展，本次政府振興政策公布後，立即推出優惠加碼方案，希望用實際行動盡一份心力，以促進消費、振興經濟。

另亦配合政策，對有實際紓困需求的中小企業、小規模營業人及個人，高雄銀行提供相關紓困貸款或緩繳本息、展延借款期間之配套措施，協助企業、商家與勞工解決困境，渡過非常時期。

(工商 )