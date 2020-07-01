中信兄弟在爭奪上半冠軍的重要階段，投手廖乙忠昨天吞下敗投，總教練丘昌榮今（1）日表 示，廖乙忠昨天對戰樂天與前幾場比賽一樣，忽然間會有1局出現控球不穩的現象，其實昨天用球數與被安打數不多，可是就在6局下出狀況。

丘昌榮有點懊惱，他表示，當時投手陳柏豪已經做好出賽準備了，可是他覺得廖乙忠在當下應該可以投下去，因為前面幾局表現不差。

然而戰局事與願違，丘昌榮認為，下一次廖乙忠投球可能會特別注意，因為那時陳柏豪已經熱身好了，主要也是要想讓廖乙忠度過那個挑戰的「點」，只是比賽結果有時是好、有時是壞，教練就要承擔下來。

今年廖乙忠對戰樂天5場比賽、戰績3敗，丘昌榮說，剛好在輪值排序上他大都對戰樂天，而樂天打擊很強，廖乙忠有時候用球數不多，可是投到接近5局時會有狀況，續航力好像不佳。

丘昌榮會讓廖乙忠還有先發機會，他表示，廖乙忠近日預計會有1場先發安排，但是還是要看接下來比賽的狀況。

(中時 )