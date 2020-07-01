縣長饒慶鈴頒發畢業證書及獎品給不幸死亡的畢業生 溫峻緯，由姊姊代表接受。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

只有2名畢業生的台東縣關山鎮電光國小，1日舉行畢業典禮，校方安排了騎單車、爬樹、划獨木舟等挑戰，畢業生李明誠爬樹時原本一馬當先，卻因操作出問題又滑下來，讓他委曲落淚，校長蔡正雄安慰他，人生難免有意外，擦乾眼淚，敢勇走下去。

因為少子化關係，台東縣有3所國小只有2名畢業生，其中，關山鎮電光國小六年級畢業生李明誠、羅郁萱與幼兒園小朋友展現學習成果，先從學校騎單車到親水公園，緊接著完成爬樹、划獨木舟挑戰，順利拿到畢業證書。

李明誠在爬樹時，只花不到10分鐘時間就爬到約3層樓高的樹冠，但是可能因為是新繩子，操作上不熟悉而滑下來，讓他委曲落淚，校長蔡正雄告訴明誠，人生難免會遇到無法預料的狀況，鼓勵他擦乾眼淚，繼續往人生的下個階段前進。

蔡正雄說，戶外探索是該校校訂課程，包括單車騎乘、負重行走、攀樹、划獨木舟等等，讓孩子從「非認知學習」中，學習面對挫折，而這次明誠爬樹意外插曲，雖不在劇本裡，卻比原本預設的更具教育意義。

另外，日前發生成功鎮忠孝國小畢業生溫峻緯與阿嬤因車禍同赴黃泉，來不參加畢業典禮，縣長饒慶鈴到校為他頒贈畢業證書，以及敦品勵學獎、體育優異獎，由姊姊代表領授，饒慶鈴祈願峻緯在另個世界仍能快樂學習、快樂打棒球，也允諾縣府會積極為每位孩子營造最安全的就學環境。

(中時 )