等了30年的公車，終於等到了！台東縣海端鄉加拿村今天正式有客運車開進村子裡接送學童和民眾就學或就醫，村民非常開心，不必再走路到2公里外的省道搭公車，村民一大早以布農族傳統祈福儀式，迎接這歷史性的一刻。

海端鄉加拿村包括了加和、加平和加樂部落，新的公車路線，每天早午晚有5班車開進村內，行駛路線還延伸到更山區的加樂部落，老人家開心的說，不必再走路到2公里外的省道，才能搭公車。

5名加拿國小5名畢業生，也來體驗搭公車，學童說，以後到關山國中讀書就不用再從家裡走路一個小時到山下公車站搭車；還有從山下騎車半小時來上學的學童，也很開心，夏天騎車上學，不會再汗流浹背。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，加拿村距離省道上公車站牌將近2公里，村民只能靠私人運具或步行，才能銜接公車前往其他鄉鎮，交通十分不便。

經縣議員張全馨嵐與鄉民代表會及村長等積極爭取，並由縣府、監理站與客運業者協調，利用鼎東客運既有班次路線繞駛進部落，供學生通學，老人家也能搭公車到市場及街上採買、就醫，生活上將更加便利。

加拿村人口大約只有300人，村長黃國雄表示，公車駛進部落，除了更方便村民對外的交通，將來還可以帶來觀光客，村民也會更有意願投入經營部落旅遊，促進在地就業機會。

(中時 )