台南市麻豆區文正國小學童訪總爺派出所，熱舞表演慰勞警察叔叔阿姨。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區文正國小學童訪總爺派出所，熱舞表演慰勞警察叔叔阿姨。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區文正國小學童訪總爺派出所，熱舞表演慰勞警察叔叔阿姨。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

為感謝警察維持治安辛勞，台南市麻豆區文正國小律動社團的12名小朋友1日下午帶著感謝卡，參訪麻豆警分局總爺派出所，並且表演練習多時的小小波麗士舞，總爺所所長孫士峰還準備了在地老店枝仔冰來招待小朋友。

文正國小校長林峯毅表示，學校成立律動社團多年，今年因為新冠肺炎疫情影響，社團無法舉行成果展，因為位於學校附近的總爺派出所警察叔叔阿姨經常協助學校防疫、維持交通秩序、到校宣傳，所以才想到派出所表演舞蹈，同時送上卡片感謝警察叔叔阿姨的辛勞。

下午兩點小朋友在校長、主任、社團指導老師新生舞蹈團長陳建良帶領下，穿著小小警察制服，賣力表演兩支舞蹈。麻豆分局副分局長謝岳昇、麻豆分局防治組婦幼宣導團隊也前往參觀表演。

婦幼宣導隊也趁機以有獎問答方式教導學童認識家庭暴力、兒少保護及如何防範兒虐問題，小朋友紛紛舉手搶答，並且表示還要再來參訪及表演。

麻豆警分局長洪頂力表示，婦幼安全的觀念應自小培養，有鑑於近來多起虐童案件，希望轄內學童如遭遇兒虐案件，能懂得如何應對，特別歡迎學童暑假前夕前來總爺派出所進行參訪。

(中時 )