晟德(4123)下午舉行法說會，隨著集團綜效逐步彰顯、轉投資公司核心項目陸續開花結果，董事長林榮錦說，期待在2025年打造7~8家市值超過300億元的獨角獸公司。

林榮錦指出，今年是生技重返榮耀、準備接受市場驗證的關鍵時刻，面對大環境無情的考驗，唯有短中長期策略明確、現金流充沛的公司，最終能脫穎而出。2025年朝著打造7~8家市值超過300億元的獨角獸公司目標前進，下階段也選定達文西手臂及輕能源車等領域。

林榮錦說，很高興晟德的轉投資公司皆具備上述條件，並在上半年締造眾多里程碑。晟德一直將運用產業知識及資源培育生技明日之星視為己任，並透過有機與策略成長的佈局協助集團規模與版圖持續擴大。在策略成長方面，將透過安靜型投資累積跨領域知識與人脈，於2022年跨入下一個新世紀產業，並催化該項目3年內成為有機會成長事業之一。

晟德在2008年再定位為生技工業銀行，透過生技專業及產業經驗持續投資、孵育具潛力的生技與大健康公司。晟德投資的腳步並不停歇，期待協助企業擁抱對的商業模式與市場、加速國際化，繼2019年迄今新增投資金額近新台幣32.6億元。

(時報資訊)