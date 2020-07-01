在遲遲等不到中央政府官員到宜蘭縣、向地方好好說明政府要如何保護釣魚台的主權及漁權的情形下，「保釣辦公室」1日傍晚發出新聞稿表示，將在近日先行出發「探勘」保釣行動路線；保釣辦公室成員縣議員黃琤婷更批評「蔡政府讓人感覺跟日本根本是同一國」，她呼籲蔡政府不要還活在「當年被日本人殖民的狀況下」。

推動成立「保護頭城釣魚台辦公室」、並表示將發動「七七保釣行動」的國民黨宜蘭縣議員蔡文益在6月30日對媒體表示，行政院農業委員會副主任委員陳添壽，會同農委會漁業署副署長林國平、海洋委員會海巡署副署長蔡長孟等人一同拜會他，希望「保釣辦公室」可在維護台灣漁權的優先前提下，取消7月7日的出海保釣活動；但蔡文益則要求，中央政府官員如果要到宜蘭說明，應同時向「保釣辦公室」的多名宜蘭縣議員做說明，且7月1日是中央到地方說明的最後期限。

由於中央依舊保持冷處理，並未派人到宜蘭好好說明政府要如何「保釣」，在等到1日傍晚5點半下班時間，依舊等不到中央政府官員的身影以及日方的善意回應後，「保釣辦公室」發出新聞稿表示，辦公室的部分成員將在這幾天與其他民間保釣人士分別搭乘漁船及娛樂漁船出海，探勘「七七保釣行動」的路線，及演練可能遇到的各種狀況。

保釣辦公室成員、國民黨宜蘭縣議員黃琤婷表示，「保釣辦公室」遲遲等不到中央政府官員到地方做完整地說明，凸顯中央不重視地方民意，不願意對地方說明，只會透過媒體放話、出一張嘴，完全沒有誠意來維護釣魚台的主權及漁權，即使有許多民眾想跟隨政府的腳步展開保釣行動也都無所適從，如今的蔡政府已經不只是想息事寧人，根本讓國人感覺是「沒有政府、蔡政府跟日本是同一國」，黃琤婷呼籲蔡政府不要還活在「當年被日本人殖民的狀況下」。

(中時 )