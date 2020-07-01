因疫情口罩需求不墜，市場上銷售強調各式各樣功能性的口罩，是否為真實？華宸國際公司就因銷售「抗菌抗VOCs活性碳口罩」強調「吸附力優於市售活性碳30倍」，被公平會認定為是廣告不實而處以新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，華宸國際公司被檢舉銷售的活性碳廣告上，刊載「VOCs椰殼活性碳（吸附力優於市售活性碳30倍）」及「利用特殊技術30倍於市面吸附能力之活性碳及高科技結構設計，可吸附空氣中之揮發性有機溶劑（如甲醛、甲苯…等環境賀爾蒙）及化合物與臭味。」等，涉及廣告不實。

由於華宸國際公司聲稱是委託工研院進行「甲苯吸附效率測試」的結果顯示，相較其他活性碳材質口罩的甲苯吸附效率約30倍。但是，公平會詢問工研院意見，工研院提供指出，華宸國際公司的活性碳口罩的「甲苯吸附效率測試」的對照組中並無材料，是空白試驗，顯然是華宸國際公司誤解認為對照組中是活性碳商品。

公平會指出，按活性碳口罩廣告宣稱對於揮發性有機物的吸附效果，為影響交易相對人作成交易決定的重要因素，而華宸國際公司錯誤解讀工研院「甲苯吸附效率測試」並刊載為廣告，公平會認為很難認定沒有過失，因此還是決議認定為是廣告不實。

(工商 )