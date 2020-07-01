台灣IC設計大廠聯發科近日來受到大陸手機品牌青睞，甚至傳出將取得華為處理器訂單，從5月中旬華為禁令加緊以來，截至7月1日收盤價577元，股價已經大漲超過168元。在全球手機品牌自研處理器趨勢下，外媒報導指出，小米找上聯發科合作，將在未來開發小米的客製化處理器晶片。

據《TechnoSports》 報導，小米先前憑藉該自身資源，進行開發處理器的計畫，隨著其他OEM廠商推出自研處理器計畫，小米打算找上與該公司合作多年的聯發科，一同合作打造客製化處理器晶片。這項消息釋出，市場認為，這等同是微軟與AMD共同開發筆電處理器晶片，小米有望透過聯發科的技術，實現小米自家產品效能提升，進而維持市場競爭能力。

聯發科積極在5G搶市，在去年高通發表5G處理器前，搶先發布天璣1000，隨後又陸續發布幾款5G處理器晶片，包括華為暢享Z、暢享20 Pro，以及榮耀Play4等中低階機型採用的天璣800；小米Redmi X系列，則是搭載聯發科天璣820；vivo去年推出的Reno3搭載天璣1000L，vivo旗下品牌iQOO Z1全球首發聯發科天璣1000+，預估iQOO Z1x也將採用天璣800。

不過，大陸手機品牌OPPO也啟動自研處理器計畫，先前就從小米挖角前聯發科共同營運長朱尚祖擔任顧問，近期又傳聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖將赴OPPO，這也讓資深半導體分析師陸行之感嘆，搞不懂為何聯發科都留不住人才，考驗著管理階層決策方向。

(中時電子報)