澎湖7旬婦人採海膽溺水，海巡人員英勇急救畫面曝光！

澎湖馬糞海膽於近年開放民眾開採，每年限期2個月，今(1日)為開採首日。這位7旬老婦人超幸運，採海膽溺水湊巧遇到休假海巡署同仁，所幸同仁火速實施CPR，消防人員抵達後緊急送醫搶救，才撿回一命！

澎湖今(1)日發生今年第一起海膽採捕意外，於後寮沙灘發現一名婦人溺水，所幸發生當下有休假海巡署同仁於現場，第一時間把婦人搶救上岸，影片可見海巡同仁，帥氣實施心肺復甦術的身影，且同時通知當地白沙消防分隊派遣救護車接手急救，送往三軍總醫院澎湖分院救治。目前得知該婦人經搶救後已恢復生命跡象，並轉至加護病房持續觀察。

往年澎湖馬糞海膽採捕期間皆易發生溺水案件，不料今日才剛開放採捕，73歲婦人便發生意外，海巡署籲民眾，海膽採捕地點多為岸際潮間帶，無遮陽處，除注意海潮也須嚴防中暑。建議民眾前往採補戲水時應結伴同行並注意自身安全。

(中時電子報)