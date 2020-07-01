台南有線電視業者今年暑假辦主播夏令營活動。（雙子星與三冠王有線電視公司提供／程炳璋台南傳真）

雙子星與三冠王有線電視連續舉辦13年歌唱大賽，每次都吸引人潮，受社區好評，今年因疫情影響，決定改辦主播夏令營與HOME＋電影院，活動採網路報名，6日截止。

雙子星與三冠王有線電視的主播夏令營活動分成兩梯次，第一梯次7月30日、31日，第二梯次為8月20日、21日前者開放給國小4至6年級報名，後者開放給國、高中升學子參加，各為20個名額。

業者找來多位主播與記者開課，參加者可以輕鬆的角度窺見媒體幕後秘辛，提供在主播檯上實際演練機會。報名期限到7月6日截止。

(中時 )