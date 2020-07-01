新冠疫情影響 有線電視歌唱賽改辦主播夏令營 18:542020/07/01 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙子星與三冠王有線電視今年停辦歌唱比賽，改辦主播夏令營活動。（雙子星與三冠王有線電視公司提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南有線電視業者今年暑假辦主播夏令營活動。（雙子星與三冠王有線電視公司提供／程炳璋台南傳真） 雙子星與三冠王有線電視連續舉辦13年歌唱大賽，每次都吸引人潮，受社區好評，今年因疫情影響，決定改辦主播夏令營與HOME＋電影院，活動採網路報名，6日截止。 雙子星與三冠王有線電視的主播夏令營活動分成兩梯次，第一梯次7月30日、31日，第二梯次為8月20日、21日前者開放給國小4至6年級報名，後者開放給國、高中升學子參加，各為20個名額。 業者找來多位主播與記者開課，參加者可以輕鬆的角度窺見媒體幕後秘辛，提供在主播檯上實際演練機會。報名期限到7月6日截止。 (中時 ) #主播 #電視 #梯次 #夏令營 #有線電視 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 可能與台灣建交？「索馬利蘭」背景驚人！ - 政治 李登輝最新病情曝光！聽到1「關鍵字」眼睛會亮... - 政治 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 蛋別洗、米和麵粉別放這裡！譚敦慈曝跌破眼鏡保鮮術 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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