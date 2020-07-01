環保署今年2月25日依行政程序法第117條，撤銷中市府對中火300萬元、600萬元及廢證處分，上月29日再撤銷二號機組的200萬罰鍰，上個月30日表示不排除再度撤銷中火重啟2號機的2000萬元罰鍰，對此台中市長盧秀燕1日表示，環保署應該是要保護環境、保護民眾的健康，不應該淪為中火的打手和汙染環境的殺手。

台中市府去年12月3日，以中火生煤使用量超過1104公噸許可量上限為由，開出第一張300萬元罰單，當月14日經稽查認為生煤使用仍超量，再開出第二張600萬元罰單，當月25日盧秀燕宣布中火生煤用量超標仍未改善，於是廢止中火二、三號機組許可證。

不過今年2月，環保署以台中市府錯誤引用空汙法為由，身為主管機關已撤銷廢止許可證的行政處分及罰鍰，許可證回到展延審查狀態，上月24日中火重啟2號機，市府即開罰200萬元，但環保署再度撤銷處分，29日台中市府再以無照開機事實確認為由，重罰2000萬，對此環保署表示不排除再度撤銷。

台中市長盧秀燕1日出席霧峰國小社區公共托育家園開幕揭牌典禮前受訪表示，環保署宗旨應是要保護環境、保護人民健康，台中市政府針對中火違法開機開出罰單，環保署不應護航、不應包庇撤銷，她要再次提醒環保署的責任，就是要保護環境、保護人民健康，千萬不要淪落成為中火的打手、製造汙染的殺手。

(中時 )