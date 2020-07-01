又有建商推新服務，在淡水推出數百億規模建案的湯泉國際，今日於「台北灣NO.6 江南大宅」接待會館舉辦「超質宅即便」記者會，主打與特力集團合作，提供住宅全室裝潢、系統櫃、家電、床組一次到位，搭配低自備銷售方案，寶路集團湯泉國際行銷副總經理陳慶龍表示，已裝修近50戶不同風格實品屋，限量全室配套加值不加價，每坪開價28萬元起、2房自備45萬元起、總價888萬元起，提供客製化優惠付款。

寶路集團深耕淡水房市逾10年，「台北灣」系列至今已推出第6期「台北灣NO.6 江南大宅」，總銷約100億元，主力坪數28、37、43坪，每坪開價28~32萬元，目前已售6成5。接下來還有第7期規劃，總銷也達百億元。陳慶龍指出，「台北灣」系列共有逾500億元的規模，且銷售已超過400億元，是淡水最指標建案。

陳慶龍表示，此次「台北灣NO.6 江南大宅」推出「超質宅即便」，與特力幸福家合作，主打省心、省時、省錢，由知名裝修品牌量身規劃專屬居家空間，只需挑選喜愛風格，不必自行聯絡廠商估價採購，就能完成室內規劃，日後更享品牌完善的售後服務，全室配套加值不加價，以實惠房價一次貸款就能入手，有感減輕成本，推出至今已售出近50戶，且每周銷售超過10戶，創造熱銷。

(中時電子報)