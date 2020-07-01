農委會今日於深坑區農會舉辦綠色照顧推動示範記者會，主委陳吉仲表示，今年共投入3000萬元預算，輔導31家農漁會成立綠色照顧示範站，包括農會28站及漁會3站，若成效不錯明年將擴大舉辦，同時期盼在4、5年內能將綠色照顧站推至全國400間農漁會。

陳吉仲表示，國內農村人力結構嚴重老化，為接軌行政院長期照顧2.0政策，運用農漁會人員及家政志工，結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，發展具有地方特色的綠色照顧，營造友善高齡生活環境，以達協助高齡者在地健康老化的願景。

陳吉仲說，綠色照顧以健康促進為核心，發展綠飲食、綠療育及綠照顧三大主軸，其中綠飲食為結合農漁會家政班設計均衡飲食及高齡友善餐飲，連結地方創生以提升高齡者身心健康，一同完善國家長照體系。

農委會指出，為鼓勵農漁會及農村社區投入綠色照顧，今年砸下3000萬輔導農漁會，活化農漁會既有空間，同時也輔導農漁會人員就地取材為高齡者設計益康活動，以農業及自然環境透過農業組織互助、綠色元素互動及益康場域互享，深入農漁村延展綠色照顧網絡。

陳吉仲補充，盼這31家農漁會能擔綱種子教師的任務，逐步推廣綠色照顧站的服務，歡迎有意願的農漁會一同加入。

(中時 )