台中市外埔區馬鳴國小9名畢業生，自編、自導及自拍完成的《看見家鄉･老幼共樂》紀錄片。（中興大學提供／陳淑芬台中傳真）

馬鳴國小9名畢業生，自編、自導及自拍完成的《看見家鄉･老幼共樂》紀錄片，在中興大學舉辦發表會。（中興大學提供／陳淑芬台中傳真）

台中市外埔區馬鳴國小9名畢業生，自編、自導及自拍完成的《看見家鄉･老幼共樂》紀錄片，成為送給家鄉的畢業禮物，1日在中興大學舉辦發表會。馬鳴國小校長李勝億表示，學生投入拍攝計畫近年，紀錄社區的地方文化特色，透過影像學習、了解自我行銷及建立信心。

永豐銀行與「看見･齊柏林基金會」發起「小小齊柏林《看見家鄉》」活動，希望小朋友可以透過拍攝過程認識自己的家鄉、認識台灣。《看見家鄉》計畫與中興大學「再造阿卡迪亞」USR師生團隊合作串聯，馬鳴社區為全國第一個示範點，由「看見･齊柏林基金會」擔任軟硬體技術指導，學生自編、自導及自拍完成8分鐘紀錄片《看見家鄉･老幼共樂》。

李勝億表示，今年畢業生只有9人，去年8月起投入拍攝計畫，過程中經歷意見不同磨合等難題而完成，打下革命情感，影片紀錄馬鳴社區的百年古厝、爐灶、神秘洞及百年朝宇等地方文化特色，孩子在拍攝過程，聆聽長輩講述歷史，並獲得鼓勵，透過影像學習人文與傳承。

中興大學「再造阿卡迪亞」師生投入馬鳴社區及小學近5年，從參與者變成紀錄者，並見證社區的轉變。計畫持人白慧娟老師表示，未來計畫的推動將邀請鄰近社區加入，激發各社區開展屬於自己社區獨特人文特色，並擴大幸福社區的範圍。

(中時 )