面對九太董事長沈會承拋出「只要有1隊從SBL出走，九太就不玩了」的震撼彈，中華籃協理事長謝典林表示，各球團願意花錢養球員，協會當然必須尊重，「但協會只能提供溝通平台，我們會盡量滿足大家，起碼能讓大家混得下去！」

謝典林1日前往九太總公司拜會主因，原本打算促成今年9月共好盃的舉辦，他強調，「因為今年瓊斯盃沒辦法辦了，加上最近受到新冠疫情影響，能夠舉辦的比賽很少，所以政府方面希望可以舉辦共好盃，讓球迷能有比賽可以觀賞。」

沒想到沈會承一開始就把焦點從共好盃，直接轉移到當前台灣籃壇可能分裂成兩個聯盟的現況，更期望籃協可以出面協商新聯盟球隊加入SBL，謝典林說：「畢竟兩支ABL並未受到籃協規範限制，籃協的立場很難做，只能努力持續溝通。」

籃協秘書長李一中也在會中表示，「籃協就是努力搭建舞台給球員，去年有人籌組CBL(中華職籃聯盟)，我們也給予祝福，沒想到現在隨著ABL快沒有了，竟然變成組成新聯盟，我很擔心這是炒短線，有可能只玩1年就宣告不玩了。」

其實籃協也從1日拜會九太開始展開協商之旅，籃協副秘書長李雲翔表示，接下來除了台銀(長官因素)，籃協將會陸續跟台啤、裕隆、璞園、富邦及夢想家等隊見面協商，努力促成SBL的5支球隊能跟ABL的2支球隊坐下來好好談。

「先前陳建州與張憲銘(展逸國際老闆)前往彰化拜會理事長，我們就跟他們提過，歡迎夢想家與富邦加入SBL，」李雲翔說，「目前台灣籃壇沒有任何分裂的本錢，希望大家願意坐下來談，理事長與籃協絕對不會做出危害SBL的動作。」

(中時 )