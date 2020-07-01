買房子、喬遷新居之後，通常接下來最大的「痛點」，就是新房裝潢問題，為解決消費者成家的最大「痛點」，甲山林機構董事長祝文宇與B&Q特力集團總裁何湯雄，今（1）宣布跨界合作！在新北市淡水沙崙「台北灣No.6江南大宅」新社區中，首推「超質宅即便」，主打買房含裝，2字頭精裝修，「拎包即可入主」。

「台北灣No.6江南大宅」位於淡水沙崙路，鄰近V09濱海沙崙站，佔地面積8,800坪，戶數達1,265戶，為專注開發雙北大規模優質社區的指標品牌－湯泉國際投資興建。

湯泉國際為考量購屋族買房門檻漸高、購屋後又須花費心力整頓空間，才能入住新居，因此搶先全台推出嶄新創舉「超質宅即便」。

今（1日）在「台北灣No.6江南大宅」接待會館召開記者會，公開「超質宅即便」服務優勢。神秘嘉賓－特力幸福家、特力集團總裁何湯雄也親自現身，分享攜手作業的住宅特色。

湯泉國際大股東、甲山林機構董事長祝文宇，今天親自主持。他表示，甲山林機構多年前自參與湯泉國際，推出許多代表作後，也進入中國大陸上海，躍居為上海台商最大的房地產開發商，目前還有好幾千戶房子要賣；從一開始蓋毛胚房、晉升到蓋精裝修房，就是與何湯雄合作。

祝文宇表示，現在低利時代，很多租房子的人，都希望買房子，買了房子，又希望把房子裝潢好，附帶裝潢房子，也可以貸款，這樣又可以省下很多錢。這次在「台北灣N0.6 江南大宅」，正式推出業界創舉「超質宅即便」，就是繼續攜手業界裝修精英－特力幸福家、和成廚櫃與大雅廚櫃，提供住宅全室裝潢、系統櫃、家電、床組一次到位，搭配低自備銷售方案，讓購屋族得以輕鬆買房，日後也無須操煩裝潢瑣事即可享受新居。

業者談到，在這座社區中，先拿出50戶，提供「超質宅即便」專案，結果兩、三個月就賣了45戶，叫好又叫座。

何湯雄表示，未來集團主力衝刺事業，將是這種配套，從全室裝修，到餐桌上的一根湯匙，都會幫客戶搭配好，以協助客戶跳過在房子裝修階段，選擇時的痛苦期。

特力幸福家設計總監張懿欣估計，以該社區平均每戶特力裝修成本，市價相當於120～150萬元，包括冷氣在內，對於購屋客戶來說相當貼心又划算。

(工商 )