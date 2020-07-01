櫃買中心今（1）日表示，為配合政府推動綠色金融行動方案，及促進我國綠色債券商品與發行人更加多元發展及參與，櫃買中心於109年7月1日公告修正「綠色債券作業要點」，開放伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）發行人申請綠色債券資格認可，同時增加國內外金融機構之綠色債券資金用途，以擴大綠色債券市場發行規模。

櫃買中心指出，Sukuk近年來為國際金融市場快速成長之籌資與投資工具，根據彭博資訊公司的資料顯示，截至2020年7月1日止，綠色伊斯蘭固定收益證券（Green Sukuk）流通在外檔數為108檔，流通在外餘額約為88.05億美元。國內首檔Sukuk已於109年2月7日發行，本次法規修正後，未來伊斯蘭固定收益證券之發行人只要資金用途符合規範，即可向櫃買中心申請綠色債券資格認可。

另參考國際金融市場之綠色債券準則及發行實務，本次法規修正同時放寬國內外金融機構發行綠色債券的資金用途，除了原定的綠色投資計畫之放款外，亦可配合綠建築等營運據點投資需求，運用於綠色投資計畫支出及償還綠色投資計畫之債務，以增加國內外金融機構綠色債券資金運用的彈性。綠色債券今年上半年已新發行5檔，發行金額達新台幣102億元，較去年同期增加新台幣72億元，預期我國綠色債券市場在多方動能推動下成長可期。

(工商 )