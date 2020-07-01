72歲的林泉輝學習不落人後，獲頒勤學楷模。（林雅惠攝）

正修科大進修部二技64歲的企管系畢業生蔡宜縈，罹癌仍勤奮向學，休運碩士在職班現年72歲的林泉輝學習不落人後，兩人同獲「勤學楷模」獎，活到老、學到老的精神令人欽佩。

現年64歲的蔡宜縈，記憶力沒有年輕人好，加上工作及家庭負擔，身體常因癌症狀況不佳需住院化療，身心病痛折磨也無法阻止她求學，除平時上課抓緊時間學習外，更會利用空閒接觸不同事物充實自我，從二專開始就一直持續，學業成績雖無法跟班上前幾名比，但求學過程卻收穫滿滿。

蔡宜縈在班上人際相處中，當同學有困難需要幫助時，她總是盡其所能協助她說，腦筋一旦不思考，很快就會老化，她有感而發的說，真的很感謝老師及同學的耐心教導與協助，讓她更有動力完成學業。

林泉輝從事運動傷害研究40多年，發現運動障礙可運用主動動作及被動動作方法排除，便利用在校研究期間，以運動科學方法應證活動角度，肌肉的剛性度及疼痛指述改善度，親身經歷向班上同學分享，研究仍然無間段進行。

林泉輝說，就學這兩年增加許多想法與見解，希望運動科學訓練更充實，增設專業教室讓學弟妹畢業後有能力當老闆，證照培訓也是必然的，讓學校在運動科學更有表現機會。

(中時 )