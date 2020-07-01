「祈福漫畫特展」的大型立體拍照區布景，從日本海運來台。（圖由世界宗教博物館提供）

「祈願‧台灣」展區，洋溢台灣本土味。（圖由世界宗教博物館提供）

永野典子的〈笑聖觀世音菩薩〉作品。（圖由世界宗教博物館提供）

賴有賢特別創作〈龍山寺的聖杯〉作品。（圖由世界宗教博物館提供）

位於新北市永和區的世界宗教博物館，即日起至10月18日推出「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」，邀請101位台日漫畫家，以各自視野與角度，用漫畫的直觀表現手法與豐富色彩，重新詮釋神佛菩薩的樣貌，希望帶給參觀者寧靜與不一樣的感動。

長期投入生命關懷的世界宗教博物館，作為包容、多元價值的場域，看到源於19世紀而盛行至今的漫畫，逐漸以第九藝術之姿在博物館展覽中佔有一席之地，也展現超越文化和語言的力量。為讓大眾透過漫畫了解日本佛教與台灣多元信仰，並感受漫畫所能帶來的正面能量。特展籌備、研究2年時間，與日本漫畫家筆下的佛世界展執行委員會、台北市漫畫從業人員職業工會攜手合作，終於促成這次聯展，以漫畫串起台日文化、宗教交流的新頁。

這次展出117幅漫畫作品，分兩個展區，一是為311東日本大地震重建援助而發起的漫畫巡迴展，匯集了64位日本漫畫家、插畫家，包括：被譽為「漫畫之神」，創作《怪醫黑傑克》、《原子小金剛》等名作的手塚治虫；因《天才妙老爹》成為搞笑漫畫之王，深受日本人喜愛的赤塚不二夫；繪有《鬼太郎》，綽號「妖怪博士」的水木茂；唯一2度獲得手塚治虫文化獎，並以《20世紀少年》風靡海外的浦澤直樹等知名漫畫家的作品。

作品為社會注入暖流 療癒人心

80件日本漫畫家畫筆下的佛菩薩，不只弘揚佛教教義，也有祝福、療癒的效果，更為現今社會注入一股暖流。例如：一峰大二繪製的〈斗笠地藏〉，取材自一對貧窮老夫婦，在嚴冬好心幫路邊的6尊地藏菩薩戴上斗笠，因善心而得到好報的童話故事。畫中地藏菩薩浸泡在溫泉中滿是笑容，似乎正在向猴群娓娓道出有緣遇到心地善良人們的喜悅。

花村榮子所繪的〈白衣觀音〉，闡述自身往往被旅途中巧遇的佛像所感動而洗滌心靈，因此希望以畫中的觀音，為受災者及所有人都能沐浴在那慈悲的白色光芒中而祈禱。

永野典子的〈笑聖觀世音菩薩〉作品，是因參加日本國民漫畫《麵包超人》作者柳瀬嵩老師感謝會，受到小朋友滿臉笑容的強烈感動，便努力畫出笑觀音，希望看到此畫的人，即使遇到悲慘痛苦的挫折仍可微笑以對。

山田五郎的〈不退縮的不動明王〉，主角是日本代表佛像之一、真言宗大日如來的忿怒相化身，敘述有些人禁不起誘惑或貪圖逸樂，選擇輕鬆的道路，最終落得犯罪下場，不動明王就是守護衆生遠離這些煩惱及誘惑。作品以強烈風格呈現「諸惡莫作、眾善奉行」的警世寓意。

千手千眼觀音模型 首次跨出日本

日本漫畫家筆下的佛世界展執行委員會相當重視這次台日聯展，除了平面作品，還特別將赤塚不二夫的〈ReReRe千手觀音〉大型模型及2個漫畫拍照佈景海運來台；另剪輯一部精彩的作品動畫影片，豐富展覽內容。

策展人王彬全補充說明，赤塚不二夫的漫畫代表作《天才妙老爹》裡，有一位總是穿著和服在路邊掃地的神祕大叔，他的口頭禪是「您要出門嗎？ReReRe的Re！」因此被稱為ReReRe大叔。這次展出的〈ReReRe千手觀音〉漫畫作品，以「我們一起來打掃吧！」為核心，將ReReRe大叔與千手觀音巧妙結合，蓮花座上的觀音手持多樣清潔用品，在全球遭遇新冠肺炎（COVID-19）疫情之際，不只提醒防疫期間衛生的重要性，也為消弭地球上的天災人禍疫病祈福、洗滌心靈。

祈願台灣展區 洋溢濃濃台灣本土味

另一個展區，以「祈願‧台灣」為主題，邀集37位台灣知名漫畫家、插畫家，包括：有「台灣四大漫畫才子」之稱的暢銷漫畫家蕭言中；以《小和尚》獲得金鼎獎優良圖書推薦獎的台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢；寫下「台灣少女漫畫授權日本第一人」記錄的高永；以精緻唯美的作品，被媒體譽為「漫畫女王」的游素蘭；代表作《東華春理髮廳》、《用九柑仔店》被改編為電視劇的阮光民；以《神之鄉》獲得第10屆日本國際漫畫賞銅獎的左萱等，洋溢台灣本土味。

賴有賢為此次展覽特別創作〈龍山寺的聖杯〉，述說普遍流傳於華人民間傳統社會的「搏杯」文化，這項問卜的儀式同時也是向神明祈求最直接的溝通方式。他特別創造保育類動物台灣黑熊為主角，戴著艋舺龍山寺求的平安符，在新冠肺炎肆虐全球之際，祈福台灣平安。

莊河源創作的〈生生不息〉，以台灣瀕臨絕種的5種動物為主角，雲豹和穿山甲像朋友一樣聊天，台灣黑熊分享食物給台灣水鹿，台灣狐蝠在空中自在飛翔，動物們匯聚於石刻大佛的手上，傳達願眾生靈都能代代相傳、生生不息的祈願，期盼保育動物觀念在眾人心中扎根，與世界宗教博物館創辦人心道法師愛地球的理念一致。

美術科班出身的左萱，展出漫畫作品《神之鄉》中的一幅插圖〈保庇〉，描繪出大仙尪仔與軒社的熱鬧場面，表達宗教信仰是一股慈祥、隱約、強大的力量，無形之中、不知不覺的聯繫著家庭。

插畫家蚩尤的〈澎湖天后宮〉，結合擅長的女性形貌，將宮廟建築物擬人化，寺廟變身成守護台灣的女神，建築特色成為女神身上的飾品，畫風華麗細緻，表現大膽又有創意，顛覆傳統台灣宮廟的形象，特別受到年輕人喜愛。

世界宗教博物館館長陳國寧表示，展覽是一個對話的空間，提供所有參展的漫畫家、插畫家與觀眾一個機會，感受並思考神佛形象與時代性的關係。透過台日漫畫的同場展出，讓觀眾瞭解漫畫所能帶來的正面能量。也祈願消弭全球新冠肺炎、豬瘟、雞瘟、蝗災等天災人禍疫病，地球得以永續，人們心靈平安。

(中時 )