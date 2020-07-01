台灣5,000家值得關注的企業，鴻海集團連霸營收王，台積電蟬連獲利龍頭，而和碩營收在TOP10中地位穩固，但與其把眼球聚焦在這些在台股市中或被稱為「護國神山」、或大盤權值股的企業，CRIF中華徵信所公開「營收成長率10大企業」名單，突顯這十家公司在2019年所出現的爆發性成長，第一名的中欣開發（股），出現單年近20倍的營收成長，同時摘下、營收成長率及金磚榜單的王座。

CRIF中華徵信所今（1）日公布「台灣地區大型企業排名TOP5,000研究」，顯示，2019年台灣5,000大企業營收雖創新高，但僅微幅成長0.61％，為近三年成長最低的一年，同時5,000大營收成長家數僅2,300家，也創下三年以來的新低，顯示2019年5,000大企業受中美貿易戰影響程度更高於2018年。

就營收淨額10大企業，也就是規模最大的企業排名，依序為鴻海精密工業，和碩聯合科技，台積電，台灣中油，廣達電腦，仁寶電腦工業，國泰人壽保險，富邦人壽保險，緯創資通，台塑石化。CRIF中華徵信所表示，此項名單與去年相同，僅有些許名次上的變化，且台灣超大型企業仍緩步成長，總體營收微幅上升0.66％。

為找尋台灣企業更多的成長潛力，CRIF中華徵信所自設「金磚企業」的篩選條件，針對5,000大企業中的「非公開發行公司」挑選強將。該研究團隊指出，在全球經濟委靡的2019年，仍有11家企業符合「金磚企業」標準，雖遠低於2018年的21家，但值得注意的是，本次入榜企業皆為新面孔，透露出各產業指標重新洗牌的前兆。

此次入選「金磚企業」的11家企業，包括中欣開發，鋇泰電子陶瓷，貴族世家企業，台灣維順工業，寶贊開發事業，佳承精工，裕力機械，漢鐘精機，安大科技，正曜企業，晉一化工。該研究團隊分析，其中3家來自服務業，8家來自製造業；共有4家為集團關係企業，2家同隸屬於中鋼集團，另兩家分屬麗寶及立大開發投資集團。製造業家數比例上升，而集團關係企業比例下降，顯示在沒有富爸爸的背景下，獨立經營的企業仍逆勢成長，獲得佳績。

(工商 )