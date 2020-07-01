疫情過後，台糖位於高雄的4大精華土地，總共大約28.65公頃，將重新展開招商，除了金銀島購物中心單純出租之外，其餘的少康營區、國泰自辦重劃區、以及亞灣土地，則採包底抽成BOT模式招商，如果全部順利完成招商，台糖可望取得164億元的權利金和租金。

台糖公司1日表示，為了配合台商回流政策及促進產業發展，並活化高雄市商業區土地，推出高雄少康營區9.53公頃商業區土地、國泰重劃區8.68公頃、亞洲新灣區港埠商業區4.32公頃土地、特貿7D2.65公頃、7E0.1公頃土地、以及金銀島購物中心原址3.37公頃，合計約28.65公頃，作為商業投資開發。

台糖指出，金銀島購物中心位於高雄市前鎮區，1999年4月開業，主力核心店為大買家量販店，2015年3月結束營業，並將建物無償移轉給台糖公司，基地面積為3.37公頃，北側為凱旋青年觀光夜市及205兵工廠原址，鄰近輕軌凱旋瑞田站及捷運紅線凱旋站，將採房地出租方式，活絡地方經濟。

台糖說，除了金銀島購物中心舊址，其餘的土地，大約25.28公頃，都將採取包底抽成BOT模式招商，如以30年合約期間估算，如果全部順利完成招商，台糖可望取得164億元的權利金和租金。

台糖表示，國泰自辦重劃區位於鳳山區，鄰近鳳山西捷運站及國道一號中正交流道，無論是開車或是坐捷運交通，都十分便利，且周邊設有衛武營國家藝術文化中心、衛武營都會公園，但，整體缺乏大型商場、購物、百貨、休閒遊憩的活動場域。

台糖指出，在市地重劃分配完成後，台糖預計可分得約8.68公頃商業區，其中，純商業使用的「商二」土地面積將可達6.3公頃，適合做商場、購物中心、量販店等大型商業設施。

台糖少康營區位於小港區，高雄國際機場南側，占地9.53公頃，原為國軍陸戰隊99守備旅做為營區使用，2012年12月歸還台糖後變更都市計畫，高雄市政府辦理第89期市地重劃，無償取得10公頃的公園用地、2.42公頃道路用地及1.3公頃商業區抵費地，台糖方面則取得9.53公頃商業區。

亞洲新灣區內的台糖港埠商業區，面積約4.32公頃，緊鄰高雄最熱門文青聖地駁二藝術特區、以及高雄流行音樂中心，另有特貿7D面積2.65公頃、以及特貿7E面積0.1公頃，都在成功二路旁，臨接夢時代購物廣場。

台糖表示，此次招商將在7月3日和7月15日，先後在台糖高雄物流園區國際會議廳，舉行招商說明會。

(工商 )