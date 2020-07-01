國內疫情趨緩，基隆市長金鷹獎頒獎典禮1日在仁愛國小活動中心舉辦，「金鷹獎」是頒發給基隆市立高中、公私立國中、公私立小學各校、各班第一名學生的殊榮，對孩子意義重大，今年共有337名畢業生獲獎，由市長林右昌頒贈以市鳥「黑鳶」為意象打造的獎座，祝福雨都的孩子都能發揮金鷹獎的精神，把基隆的美好帶至各地。

林右昌指出，近年來基隆市的教育環境有非常大的進步，其中，智慧教育不僅領先全台灣，連台北、新北都還要3、4年才能追上，他說，自己是抱持著「在孩子身上投資永遠不嫌多」的心態在培育下一代，希望讓孩子們在人生的道路上，留下深刻難得的回憶。

信義國中9年級的楊博崴，來自新住民家庭，三年前家庭重心的爸爸，突然心肌梗塞過世，讓家中的經濟跌落谷底，但他堅強的克服困境，並以體育專長桌球來升學，在校擔任桌球隊長，協助隊友解決困難，除了獲得市長金鷹獎外，也是今年總統教育獎的得主。

建德國小補校的金蘇麗心，18年前從印尼嫁來台灣，進入補校就讀，今年跟小兒子一起從國小畢業，難得的是，她的兩個孩子在幼稚園及國小畢業時，都獲得金鷹獎的肯定，一家人就拿下三座金鷹獎。

教育處表示，今年為了讓受獎學生及家長共享歡樂氣氛，設置了「自由拍照區」，並準備多款打卡道具及市長人形立牌，讓每個人都能拍照留念，往年都會舉行的摸彩活動則改在3日下午改以網路直播來辦理，絕不縮水。

(中時 )