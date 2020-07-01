策展人蔡宇鴻表示，特展中能看到平常少見，也較無法近距離觀賞的海洋生物，像圓圓胖胖大海中的海蘋果，就是其中一個亮點。（吳康瑋攝）

海科館指出，白金色的小丑魚為黑邊公子的變異種，幾近全身白色，是小丑魚型態變異中相當稀有的品種。（吳康瑋攝）

海科館指出，白金色的小丑魚為黑邊公子的變異種，幾近全身白色，是小丑魚型態變異中相當稀有的品種。（吳康瑋攝）

隨著疫情趨緩，國立海洋科技博物館「海洋嘉年華趣味海洋生物特展」1日開展，館長陳素芬指出，展區可以看到海洋生物生存的環境，及擬態所呈現的可愛偽裝樣態，還有復育成功的可愛水中生物，展期至明年3月1日止，特展期間除推出星光票，更同時有套票優惠組合，民眾可多加利用。

陳素芬表示，展區內可欣賞到海洋生物繽紛的面貌，也能認識海洋生物趣味的生存特性，例如偽裝、擬態、共生等，不僅可以一探魚類生活模式的奧秘，更是親子體驗共賞共學的好機會。

策展人蔡宇鴻表示，特展中有一隻外表兇惡的「裸胸鯙」，屬於什麼都吞的凶猛鰻魚類，但看到白背清潔蝦靠近，僅僅大口張嘴、打開鰓蓋舒服地等待白背清潔蝦走入口中清理殘渣，就像專屬的牙醫，他說，白背清潔蝦不僅會協助清除裸胸鯙體表的寄生蟲，還會緩緩走入嘴巴內清理食物殘渣，讓裸胸鯙口腔能更健康。

蔡宇鴻說，在這次特展中能看到平常少見，也較無法近距離觀賞的海洋生物，像圓圓胖胖大海中的海蘋果、害羞的花園鰻及白金色的小丑魚等，他說，只要民眾睜大雙眼仔細觀察，就能將每一種海中生物具有的特性及生存本能全部看個夠。

海科館指出，暑假期間館方天天不休館，並推出星光票及套票優惠，只要同時參觀主題館及趣味海洋生物特展只要250元、主題館及潮境海洋中心及趣味海洋生物特展一票玩到底只要300元，另外，在假日下午4點起至6點販售有星光票150元的優惠價格，歡迎民眾前往一探海中奧秘。

(中時 )