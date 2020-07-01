告捷！捷運綠線延伸彰化交通部審議通過了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

告捷！捷運綠線延伸彰化交通部審議通過了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

告捷！捷運綠線延伸彰化交通部審議通過了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

告捷！捷運綠線延伸彰化交通部審議通過了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

臺中捷運綠線延伸彰化，經6月15日縣長王惠美與立委、多位議員、民意代表，北上到交通部拜會交通部長林佳龍，7月1日下午傳出了捷報，交通部審查通過，後續由臺中市政府修正報告後再報交通部轉呈行政院核定。

台中市捷運綠線主線工程將於109年底通車啟用，橫跨臺中市、彰化縣的「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究」積極啟動，歷經多方意見整合，達成共識，臺中捷運綠線延伸案將由高鐵臺中站往南，跨越大肚溪後，串聯中彰生活圈，讓大眾運輸更加直捷，生活更加緊密。

臺中捷運綠線延伸彰化段，規劃銜接捷運綠線臺中高鐵站G17，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，經金馬東路跨越烏溪大橋進入彰化縣境內，止於彰化市鐵路高架化後的金馬站，全長約6.59公里，於彰化縣境內共設置3座車站，計畫總經費277.48億元。

其中「烏日～彰化段」199.79億元，彰化縣政府預計負擔48.65億元，彰化延伸段經費並已納入行政院前瞻基礎建設的軌道建設計畫，可行性研究核定後，將儘快啟動後續規劃設計及工程施作，達成中彰30分鐘生活圈的目標。

為發展彰化縣捷運系統，縣府表示，已著手進行「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，配合綠線延伸案，規劃串聯臺中捷運綠線延伸金馬站G21，及高架化後之臺鐵金馬站，採三鐵共構之方式。

同步發展擴大彰東都市計畫區，強化彰化市居住消費核心，並串聯鹿港地區觀光資源和沿線工業產業園區的旅運需求，完善彰化縣整體大眾運輸路網，創造綠色永續之運輸環境。

(中時 )